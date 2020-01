Mor un home a Campelo en caure d'un patinet i colpejar-se al cap

Mor un home en caure d'un patinet elèctric quan circulava per la parròquia de Poio, a Pontevedra. L'home, d'uns 32 anys d'edat, es trobava en parada cardíaca quan va arribar l'ambulància. Aparentment el veí no va xocar amb cap vehicle i va ser un conductor que passava per la zona qui el va veure tirat al terra.

Les primeres hipòtesis apunten al fet que es va colpejar el cap en caure. De totes maneres, encara es desconeix si el cop li va provocar la mort o va sofrir alguna indisposició que motivés la caiguda. Per això s'està a l'espera de l'informe de l'anatòmic forense per acabar d'aclarir els fets.

Va ser un particular qui va donar l'avís al 112, que va assegurar que el succés va tenir lloc al voltant de les 16.15 hores d'aquesta tarda i fins allí es van desplaçar el 061, Protecció Civil, i la Policia Local.

El carrer va ser empedrat el passat estiu i es va limitar l'aparcament per a millorar la seva visibilitat després de diversos accidents en aquest, l'últim el mes de novembre passat.