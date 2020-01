Mor el sultan d'Oman, considerat el gran mediador del golf Pèrsic

El sultà d'Oman, Qabus bin Said al Said, considerat el governant més longeu de la regió del golf Pèrsic i un dels mediadors per excel·lència de les últimes dècades en la política internacional, va morir ahir dissabte als 79 anys d'edat després d'una llarga malaltia, segons va informar l'agència estatal de notícies, ONA. El seu cosí i exministre de Patrimoni i Cultura Nacional Haitham bin Tariq Al Said ha estat designat successor. El mandatari exercia un poder absolut a Oman des de juliol de 1970 i ocupava els càrrecs de primer ministre, ministre d'Exteriors, ministre de Defensa i ministre de Finances. Oman ha exercit sota el lideratge de Bin Said un paper de mediació a la regió i ha mantingut bones relacions tant amb l'Iran com amb els Estats Units i els països àrabs del golf.