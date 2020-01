Sánchez tanca un govern paritari i amb contrapesos a Podem

El Govern en funcions de Pedro Sánchez va donar a conèixer ahir els tres últims noms que faltaven per completar el llistat de ministres. Concretament el de Justícia, que serà el magistrat Juan Carlos Campo; la de Política Territorial i Funció Pública, Carolina Darias; i el de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes. D'aquesta manera, Pedro Sánchez ha acabat formant un Govern paritari amb contrapesos al seu soci de coalició, Unides Podem, i que compta amb més ministres del PSOE que independents (només dos).

El nou Govern perd el segell feminista que va adquirir el primer gabinet de Sánchez, format per 11 dones d'un total de 17. El nou Govern, tot i que respecta la paritat, està format (comptant el president) per 12 homes i 11 dones.

També el seu soci de coalició, Unides Podem, està representat per més homes que dones, tres davant de dos: el vicepresident de Drets Socials i Agenda 2030, Pablo Iglesias; el ministre d'Universitats, Manuel Castells, i el de Consum, Alberto Garzón; als que s'uneixen les ministres de Treball, Yolanda Díaz, i d'Igualtat, Irene Montero. Les competències més rellevants en mans de Podem són les d'Iglesias i Díaz, que no obstant això comptaran amb contrapesos de ministres de la quota PSOE en les seves respectives àrees, com és el cas de la vicepresidència de Transició Ecològica de Teresa Ribera -vinculada també a l'Agenda 2030 que portarà Iglesias- o el Ministeri de Seguretat Social d'Escrivá Belmonte, que arrabassa a Díaz la responsabilitat en pensions.

Tot i que el Palau de la Moncloa va decidir com el 2018 anar filtrant els noms dels nous ministres a poc a poc, no s'han complert les expectatives generades davant el possible fitxatge de noms tan sorprenents com els que al seu dia van representar el de l'astronauta Pedro Duque i el del periodista i presentador de televisió Màxim Huerta.

Sí que han generat certa sorpresa i bona acollida l'elecció dels independents Arancha González Laso i José Luis Escrivà Belmonte per a les carteres d'Exteriors i Seguretat Social. Dos perfils tècnics de solvència acreditada amb experiència en organismes multilaterals com la Comissió Europea, l'Organització Mundial de Comerç i Nacions Unides, en el cas d'ella, i el Banc Central Europeu i la Xarxa d'Institucionals Fiscals Independents de la UE en el cas de ell.

Sánchez ha renovat només sis dels 18 ministeris que tenia reservats per a ell (és a dir, els que no estaven reservats a Podem) i ha optat majoritàriament per militants del PSOE davant independents. Així, la cartera de Justícia ha recaigut en el magistrat i diputat de PSOE per Cadis Juan Carlos Campo; la de Sanitat, al secretari d'Organització de PSC, Salvador Illa; la de Política Territorial, a Carolina Darias, actual consellera d'Economia al Govern canari; i la de Cultura i Esport, en el filòsof del dret José Manuel Rodríguez Uribes, membre de l'actual Executiva Federal de PSOE.



53 anys d'edat mitjana

Els ministres del primer Govern de coalició de l'actual democràcia tenen una edat mitjana de 53 anys, sent el sociòleg Manuel Castells el més veterà (77 anys) i la més jove Irene Montero (31 anys). Com és tradició, l'Executiu busca representar un cert equilibri territorial incloent-hi representants de diverses comunitats amb un sentiment identitari fort, com és el cas de Catalunya, el País Basc, Comunitat Valenciana, Galícia, Andalusia o Canàries.

Sánchez anunciarà la composició total del seu Executiu en una declaració institucional que farà avui a les dues de la tarda al Palau de la Moncloa, després d'haver-li comunicat tots els noms al Rei, que ha de signar els nomenaments dels vicepresidents i ministres perquè es publiquin en el Butlletí Oficial de l'Estat. A diferència del que era habitual, Sánchez no anirà avui a Zarzuela abans de la seva declaració institucional, ja que ha anat informant en aquests dies al monarca de quines anaven a ser els seus nomenaments. Els membres del nou Govern prometran el seu càrrec dilluns al matí davant el Rei, al Palau de la Zarzuela i a continuació es dirigiran als seus respectius departaments per prendre possessió.