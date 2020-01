Puigdemont no descarta "trepitjar Espanya"

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha assegurat aquest dilluns que no descarta venir a Espanya perquè les autoritats espanyoles han de "protegir, respectar i reconèixer" la mateixa immunitat que sí que té reconeguda a la resta del bloc comunitari després d'haver assumit l'escó de diputat al Parlament Europeu.

"No he descartat trepitjar terra espanyol, he dit que això és el que hauria de passar. Perquè la immunitat que regeix per a tots els eurodiputats en tot el territori sense excepció, no hi ha una excepció espanyola en matèria d'immunitat. Fins avui és membre de la UE i les lleis s'han de complir-les. (...). Espanya ha de protegir, respectar i reconèixer la nostra immunitat", ha expressat en una roda de premsa després de participar en la seva primera sessió plenària de l'Eurocambra.

Puigdemont ha afirmat, en el mateix context, que "lluitarà" per "poder fer acció" a Espanya perquè "és un membre de la UE", al temps que ha assenyalat que "no és comprensible" que tant ell com l'exconseller Toni Comín gaudeixin d'immunitat en tot el bloc "excepte a un Estat membre".

"Espanya no ha de ser diferent, el Dret europeu és també Dret espanyol", ha insistit el líder independentista, per després destacar que "no és compatible demanar el suplicatori" i "reconèixer la immunitat a la UE però no a Espanya".

En aquesta línia, ha advertit que si Espanya "vol ser l'excepció" i "sortir-se d'aquest marc", s'obrirà "un altre escenari de conseqüències imprevisibles". "Per això crec que és convenient per a Espanya que poguéssim trepitjar com eurodiputats sòl espanyol. Per això no ho descarto, confio que Espanya actuarà com a membre de ple dret de la UE", ha tancat.

A més, ha assegurat que la primera cosa que farien si van a Espanya seria anar a veure els polítics catalans que estan presos pel procés independentista a Catalunya.