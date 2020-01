El govern britànic denega la proposta de cel·lebrar un nou referèndum a Gal·les

El primer ministre britànic, Boris Johnson, ha negat a Escòcia la transferència de poders per poder organitzar un segon referèndum. En una carta dirigida a la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, Johnson assegura que ha "considerat atentament" els seus arguments, però que "un altre referèndum d'independència continuaria l'estancament polític que Escòcia ha viscut en la darrera dècada" i, per tant, rebutja la seva petició. Segons Johnson, l'educació, la sanitat i l'ocupació a Escòcia han sigut "desateses" per "la campanya per separar-se del Regne Unit".

Arran de l'acord del Brexit, Sturgeon va defensar la necessitat de sotmetre a una nova votació la independència d'Escòcia, ja que els escocesos són majoritàriament partidaris de romandre a la Unió Europea.