el govern, un equip de rivals

ánchez ha confeccionat a contracor «un equip de rivals», sintetitzat en el nomenament de 21 ministres per neutralitzar Pablo Iglesias. El llibre del mateix encapçalament, Team of rivals, va servir a la Pulitzer nord-americana Doris Keans Goodwin per definir el gabinet de Lincoln i per inspirar la pel·lícula de Spielberg amb Daniel Day-Lewis. No obstant això, la biografia esmentada se subtitula El geni polític d'Abraham Lincoln, i ningú s'ha atrevit fins ara a atribuir quelcom semblant a la genialitat al president de l'Executiu.

Sánchez ha estat menys audaç que Lincoln, que va nomenar tres dels seus rivals electorals per a les carteres cabdals d'Exteriors, Hisenda i Justícia. El PSOE ha reservat a Podem tasques subsidiàries i sotmeses a la fiscalització del germà gran socialista. El cas més flagrant és el Ministeri de Treball Sense Seguretat Social de Yolanda Díaz. Els socialistes han formulat un equip de rivals en contra de la seva voluntat. El millor negociador polític de segle XX hauria de tranquil·litzar-los. Es deia Lyndon B. Johnson i només va accedir a la presidència pel magnicidi de Kennedy. Aquell gran manipulador dels vots parlamentaris operava sota un axioma tan eficaç com escatològic. «És millor tenir els enemics dins de la botiga pixant fora, que a l'exterior pixant a dins».

Sánchez podrà controlar el seu principal adversari a l'esquerra, mentre es garanteix la seva continuïtat. Per a això, els ministres socialistes tenen l'edat suficient o la insignificança provada per no obstaculitzar el futur polític del seu líder. Cap Rubalcaba a la vista, cap sospita que s'hagi aplicat la màxima de Ben Bradlee al capdavant del Washington Post: «jo no era el millor, però vaig saber envoltar-me dels millors i donar-los llibertat». Ah, el conflictiu equip de rivals va permetre a Lincoln guanyar la Guerra Civil, gairebé tan ferotge com el conflicte català.