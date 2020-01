Un mort per una explosió a la petroquímica de Tarragona

Sis persones han resultat ferides com a conseqüència de l'explosió a la indústria IQOXE de la Canonja, segons ha confirmat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Dos d'ells estan en estat crític per cremades molt greus, mentre un altre té ferides de menys gravetat i tres d'ells han resultat greus. Almenys quatre d'ells han estat traslladats a la unitat de cremats de l'Hospital Vall d'Hebron. A més, segons ha confirmat el conseller d'Interior, Miquel Buch, a Catalunya Ràdio, una persona està desapareguda. Tots ells són personal de l'empresa. A més, una persona ha mort al barri de Torreforta de Tarragona després que hi hagi hagut un esfondrament en un edifici que s'hauria produït com a conseqüència de l'ona expansiva de l'explosió.



Els Bombers han informat que s'ha ensorrat un element estructural en un dels pisos de l'edifici, que té cinc plantes. Segons han explicat a l'ACN fonts de l'Ajuntament de Tarragona, es treballa amb la hipòtesi que un element de grans dimensions que s'ha disparat per l'explosió ha entrat per la finestra de la tercera planta de l'edifici i ha esfondrat el terra fins a la segona planta, on hi havia la víctima mortal.



Protecció Civil ha elevat a emergència el pla Plaseqcat, tot i que també ha informat que unitats de medi ambient desplaçades a la zona informen que no s'ha detectat presència de tòxics en l'aire a l'entorn del Francolí proper a l'empresa.



L'incident s'ha produït a l'empresa IQOXE i s'ha sentit en diversos municipis cap a tres quarts de set de la tarda, causant flames de grans dimensions. Bombers ha rebaixat la intensitat de les flames que afecten el dipòsit on hi ha òxid d'etilè. El producte, segons fons del cos, crema ara de forma controlada mentre els bombers refredant el tanc. L'explosió inicial ha provocat també altres petits focs que afecten altres instal·lacions de la indústria. Els Bombers hi ha destinat 23 dotacions.



El cos ha enviat una unitat especialitzada en col·lapses estructurals per fer una revisió dels edificis del recinte de la indústria i garantir l'estabilitat total de les construccions.



Els tècnics de medi ambient continuen prenent mesures i es manté la recomanació de confinament en cas de notar presència de fum. El SEM ha activat 11 unitats, l'equip RNBQ (radiològic, nuclear, biològic i químic) i l'helicopter nocturn medicalitzat.



La vista des d'un carrer del costat de l'incendi #Tarragona

pic.twitter.com/Z02LyTKyA6 — Martí Bravo ?? (@martibn_) January 14, 2020

En Tarragona acaba de haber una explosión en la petroquimica.

Sería buen momento para recordar que no se deberían tener polos químicos pegados a ciudades, por mucho empleo que den.

Aqui tenemos Huelva como ciudad más contaminada de Europa y con la tasa de cáncer más alta. pic.twitter.com/MAGHi4n5Af — Javier Ángel ? Habiêh Ánhê (@fralopang) January 14, 2020

Tot i que en un primer moment Protecció Civil ha recomanat el confinament a set municipis, posteriorment l'ha limitat a la Canonja, la Pineda de Vila-seca, i el barri de Bonavista i la zona de la Universitat Laboral de Tarragona. Una vintena de dotacions dels Bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets i estan refredant el tanc on s'hauria produït l'explosió, que contenia òxid d'etilè. El cos ha rescatat tres persones de l'interior de la planta i estan comprovant si hi ha algú més.El president de la Generalitat, Quim Torra, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i el conseller d'Interior, Miquel Buch, s'estan desplaçant fins al lloc del fets.Paral·lelament, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha posat en contacte amb el president de la Generalitat per intercanviar informació sobre l'explosió, segons informen fonts de la Moncloa. El cap de l'executiu s'ha posat a disposició de la Generalitat per oferir ajuda en cas necessari.A causa de l'incident, s'han hagut de tallar la C-31b i l'N-340, totes dues entre Vila-seca i Tarragona, i l'enllaç de la T-315 amb l'A-7 a Reus. Pocs minuts després de les vuit del vespre han quedat reobertes.Durant més d'una hora, i com a conseqüència de l'explosió i posterior incendi, s'ha interromput la circulació de trens als trams que van de Tarragona a Reus i de Tarragona a Port Aventura. En concret, aquesta restricció afecta les línies R-13, R-14, R-15, R-16, R-16, RT-1 i RT-2. La circulació s'ha normalitzat cap a dos quarts de nou del vespre.L'empresa on ha passat l'explosió és l'única indústria d'Espanya que processa òxid d'etilè, amb capacitat per produir un total de 140.000 tones a l'any, una substància que es fa servir per fabricar polímers.El 112 ha rebut diferents trucades per una explosió a la zona de Tarragona.