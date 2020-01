Sánchez diu que estarà encantat de reunir-se amb Torra perquè "a dia d'avui és el president de la Generalitat"

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dimarts que no té cap problema a reunir-se amb el president de la Generalitat, Quim Torra, "perquè continua sent president de la Generalitat". De fet, ha afirmat que estarà "encantat de veure'l per engegar el diàleg que és tan necessari".

Malgrat que Torra ha estat inhabilitat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) --per ara el Parlament no ha acatat la decisió de la Junta Electoral Central per posar-la en pràctica--, Sánchez ha deixat clar que Torra és el seu interlocutor: "Crec que a dia d'avui el president de la Generalitat de Catalunya és Torra, oi?", ha respost quan li han preguntat pel seu horitzó judicial.

En roda de premsa després de presidir el primer Consell de Ministres del seu nou govern, Sánchez no ha precisat quan serà aquesta reunió amb Torra, ni si se celebrarà a Barcelona o a Madrid --està en mans dels gabinets, ha dit--.

"Quan sigui possible, com més aviat possible", ha dit. A més, ha apuntat que Torra ha demanat que aquesta trobada se celebri abans que es reuneixi la taula entre el Govern espanyol i el Govern català que es va pactar entre el PSOE i ERC per a la investidura de Sánchez, i "està escrit" que aquesta taula ha de reunir-se 15 dies després de la formació del govern.

Sánchez creu que "no hi ha cap problema" en el Govern català perquè aquesta reunió es produeixi, i ha afirmat que la data dependrà del moment en què culmini la formació de l'executiu central, es nomeni els secretaris d'estat i els ministres prenguin les regnes dels seus departaments. D'aquesta manera ha volgut donar normalitat als 'tempos', a més de recordar que aquesta "reunió bilateral" ha estat una petició de Torra, no seva.

<h2>Si hi h consulta és perquè hi ha acord</h2>

Sánchez no ha donat pistes de com seria la consulta, que es va pactar també amb ERC, que hauria d'avalar un eventual acord que s'assoleixi en aquesta taula de governs però ha recordat que "hi ha 11 estatuts d'autonomia" que reconeixen la capacitat de convocar referèndums i consultes.

No obstant això, sí ha insistit en el que ha descrit ja com "un afegitó" que incorpora sempre, i és que tot es farà en el marc de la Constitució perquè el PSOE és un partit constitucional. "Lliçons de constitucionalisme d'altres formacions, les justes. Tot ho farem en el marc de la Constitució".

Sánchez ha valorat que si s'arriba a celebrar aquesta consulta és "perquè hi ha hagut un acord" i per tant "la crisi a Catalunya estarà resolta". Així doncs, s'ha proposat treballar en aquest acord.