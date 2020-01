L'enfonsament de matinada d'un parc de 1.800 metres quadrats a Santander no va causar víctimes ni problemes d'estructura dels edificis de la urbanització on estava ubicat, els veïns de la qual van advertir que s'hauria viscut una tragèdia si l'accident s'hagués produït en una altra hora. En tot cas, els danys materials sí que van ser importants, principalment per als més de 150 vehicles que hi havia estacionats a l'aparcament sobre el qual es va enfonsar el parc.