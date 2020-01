Pedro Sánchez vol «la millor» relació amb la Generalitat

El president del Govern, Pedro Sánchez, es va mostrar contundent en la roda de premsa posterior al primera Consell de Ministres del nou Executiu, en la qual va deixar ben clar dues coses: que vol «la millor» relació amb la Generalitat i que Quim Torra és un interlocutor vàlid per resoldre el conflicte català perquè «a dia d'avui» és el president d'aquesta comunitat autònoma. En aquesta línia, doncs, Sánchez espera reunir-se «com més aviat millor» amb Torra, una trobada que pot servir, segons el president de Govern, per obrir un procés de diàleg territorial i tornar el conflicte català a la política. L'objectiu de l'Executiu és «resituar la crisi catalana en l'àmbit d'on mai va haver de sortir, en el polític», i no en la via judicial o penal.



La taula de negociació, aviat

Pel que fa a la taula de negociació entre governs pactada pel PSOE i ERC, Sánchez va assegurar que cal deixar que els temps de la formació de l'Executiu permetin alleujar la càrrega de treball, però també espera posar-la en marxa aviat, tot assenyalant que «si racionalitzem la via política, la judicial no tindrà recorregut». Va recordar, a més, que ha estat Torra qui li ha demanat tenir una reunió «personal i bilateral» abans de posar en marxa aquesta taula negociadora. En aquest sentit, el president català es reunirà avui amb els partits i organitzacions independentistes per preparar la trobada.



Orgullós del govern amb Podem

Sánchez va donar el tret de sortida del seu Govern prometent unitat i deixant enrere les picabaralles amb els seus ara socis de Podem. va voler deixar enrere dubtes sobre la coalició en assegurar que no té «cap reserva» respecte l'acord amb Podem. Va afegir fins i tot que està «orgullós» d'aquesta experiència, i que els seus ministres ja no són «d'un partit o d'un altre, sinó de Govern». En tot cas, també va aclarir que aquesta és una coalició de Govern «i no de pensament».



La nova fiscal: «impecable»

Sánchez va justificar la proposta de Dolores Delgado com a fiscal general de l'Estat assegurant que l'exministra té un currículum «impecable» i una «trajectòria inqüestionable», a més d'explicar que li ha demanat que actuï «amb absoluta independència». En aquest sentit, la presidenta del BBB del PNB, Itxaso Atutxa, va opinar que el nomenament de Delgado «segurament té molta relació amb el futur de Catalunya»

Divendres hi haurà una altra reunió del Govern, però serà ja una trobada extraordinària perquè els Consells de Ministres se celebraran els dimarts.