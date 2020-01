Els empresaris valencians volen un finançament «just»

El president de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, va avisar al nou Govern que si no reforma el model de finançament autonòmic amb un model «just i igualitari per a tots» haurà de «mobilitzar la societat civil valenciana» en una «manifestació massiva» encara amb més pressupost i força que la que va treure al carrer milers de persones al novembre de 2017 amb l'anterior Executiu. Paral·lelament, el president d'Aragó, Javier Lambán, no acceptarà «en cap cas» que l'Executiu central signi un acord «bilateral» relatiu al finançament autonòmic.