Una dona dirigirà la Guàrdia Civil per primer cop

El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, proposarà avui al Consell de Ministres el nomenament de la subdelegada del Govern a Màlaga, María Gámez Gámez, com a nova directora de la Guàrdia Civil, la primera dona que estarà al capdavant de l'institut armat. Així mateix, Marlaska també proposarà el nomenament de Rafael Pérez Ruiz com a nou secretari d'Estat de Seguretat. Gámez és llicenciada en Dret per la Universitat de Màlaga i té un diploma de Programa d'Alta Direcció d'Empresa i un curs d'Alta Direcció d'Institucions Socials.