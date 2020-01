L'Audiència Nacional demana explicacions a Loteries per l'incident al sorteig de Nadal

El jutge de l'Audiència Nacional Alejandro Abascal ha demanat a Loteries i Apostes de l'Estat un informe sobre l'incident ocorregut durant el sorteig extraordinari de Nadal, en què l'encarregat de posar en funcionament el bombo introduïa una bola a mà, quan totes les que porten els números en joc cauen directament de la tremuja abans que comenci el sorteig.

Segons han informat fonts jurídiques, així ho ha acordat el magistrat de reforç del Jutjat Central d'Instrucció número 6, d'acord amb la Fiscalia, després que es presentés més d'una desena de denúncies a l'Audiència Nacional per suposada manipulació de les boles del sorteig.

La polèmica que es va desencadenar el mateix 22 de desembre de 2019, quan es van difondre en xarxes socials unes imatges en què s'apreciava com l'encarregat de posar en funcionament el bombo introduïa una bola a mà, va portar a un particular a denunciar un presumpte delicte de frau, tot i que Loteries i Apostes de l'Estat ja havia emès un comunicat aclarint els fets.

En el text, la institució explicava que "una de les circumstàncies previstes en el procés d'introducció de les boles en els bombos és que alguna pugui rebotar cap a l'exterior". "En aquest cas --puntualitzava la nota-- el protocol establert indica que l'operari responsable de la introducció de les boles al bombo de procedir a la seva introducció manual en el mateix".

La primera denúncia va recaure en el jutge Abascal, que va donar trasllat a la Fiscalia perquè informés sobre la procedència d'obrir diligències d'investigació o arxivar directament el cas. En fer-se públic aquest tràmit, durant les setmanes següents es va succeir un degoteig de denúncies per aquest incident que ja supera la desena.

En primer lloc, el Ministeri Públic considera que l'Audiència Nacional és el tribunal competent per conèixer dels fets denunciats i, d'altra banda, va proposar a l'instructor una única diligència: sol·licitar a la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat (SELAE) que informi sobre "l'incident denunciat" i sobre "si hi ha un protocol per a aquests supòsits i si el mateix va ser aplicat", així com que remeti la gravació íntegra del sorteig. La diligència ha estat ara acordada pel magistrat.