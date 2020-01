Balears aprova un decret per posar fi al «balconing» i a altres excessos turístics

El Govern balear prohibirà saltar entre balcons (balconing) i el turisme de borratxera gràcies a un decret llei que ha aprovat aquest divendres el Consell Executiu, que pretén frenar el turisme d'excessos en determinades zones (Platja de Palma, s'Arenal, Magaluf i el «West End» de Sant Antoni) i fomentar un «canvi real del model turístic» per «l'abús de l'alcohol» en aquests punts. Així ho va presentar en roda de premsa després de la reunió setmanal del Govern balear el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, qui va concretar que és una mesura «valenta» i pionera a Europa que aposta per «un turisme sostenible i de qualitat» i «permet combatre diferents pràctiques que es produeixen a les illes que crèiem que calia regular».

El conseller va explicar que el decret és de «caràcter immediat» i, per això, l'aplicació està previst que sigui efectiva a partir de Setmana Santa. Tindrà una vigència de cinc anys i ha avançat que no es descarta que, en un futur, s'ampliï a altres zones de l'arxipèlag.

Per evitar el turisme de borratxera, el decret inclou prohibir la publicitat que tingui l'objectiu d'incentivar el consum d'alcohol en establiments turístics, així com les barres lliures, happy hours o similars. Així mateix, els comerços no podran vendre'n a partir de les 21.30 hores. En relació amb el balconing, Negueruela va explicar que queden prohibides «les pràctiques perilloses per a la vida o la integritat física» de les persones i no només en l'àmbit territorial de la norma. Per això, qui dugui a terme aquestes pràctiques serà expulsat immediatament de l'establiment. També queden prohibides les excursions etíliques (pubcrawling), a més de fer-ne publicitat, organitzar-les i vendre-les per «evitar recorreguts alcohòlics» a les zones que s'han esmentat. Les festes a les embarcacions, per la seva banda, tampoc no poden publicitar-se i queda suspesa la concessió de noves llicències.

Sancions de 600.000 euros

La normativa estableix un règim sancionador mitjançant el qual les faltes se sancionen amb multes de fins a 600.000 euros, depenent del grau de gravetat. Les faltes molt greus, per exemple, inclouen la venda de begudes alcohòliques fora de l'horari permès o oferir aquest tipus de begudes en modalitats de barra lliure.

Negueruela va destacar que la redacció d'aquesta norma s'ha produït «després d'un ampli diàleg» amb diferents associacions de comerciants, sindicals i del sector hoteler, dels qui «han acceptat suggeriments».

Per millorar el seguiment de les mesures que s'han contemplat es crearà una comissió, formada pel Govern balear i representants de la Delegació del Govern espanyol a les Illes Balears, i una subcomissió, de patronals i associacions empresarials i veïnals.

Finalment, el conseller va recordar que la normativa compleix amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i de l'Agenda Balear 2030 «per impulsar un turisme més sostenible i respectuós, tant amb l'entorn com amb la qualitat de vida de turistes i residents».

Suport a la normativa

L'Associació de comerciants i empreses de serveis turístics de Mallorca (Acotur) va mostrar el seu suport al decret llei, tot i que considera que la mesura és «exagerada i desproporcionada» ja que obligarà a tancar «l'activitat total» dels comerços turístics de licoreries i supermercats que venguin alcohol a les 21.30 hores.

D'altra banda, van expressar també que estan preocupats perquè aquesta bateria de mesures es faci complir a «tots». L'associació, espera que totes aquestes noves mesures tinguin «efecte positiu» per al bé de les destinacions on es va aplicar aquest nou decret, així com per millorar la imatge, la qualitat i la professionalitat».

«Un pas molt important»

Un dels municipis afectats és Calvià, on l'Ajuntament va aplaudir ahir l'aprovació del decret. El consistori considera que «és un pas important per per fer front al turisme d'excessos ja que permetrà avançar d'una manera més efectiva cap als objectius de qualitat que des de fa uns anys es venen perseguint en un marc de col·laboració publicoprivada».

En un comunicat, el govern municipal celebra que l'esmentat decret reculli les inquietuds expressades en els últims temps per posar «límits» a les ofertes agressives d'alcohol o al seu oferiment gratuït, i a activitats com les party boats o les excursions etíliques (pub crawling), entre d'altres pràctiques. Així mateix destaca la importància que es prohibeixin pràctiques denigrants especialment per a les dones.

El batlle Alfonso Rodríguez Badal recorda que des del municipi s'havien demanat actuacions des de fa anys que complementaran les accions que s'han estat duent a terme des de l'àmbit municipal, per la qual cosa considera «un pas molt important» que s'hagin escoltat les reclamacions de Calvià per sumar els esforços de tots els actors implicats, per avançar en la reconversió de la destinació, que no té marxa enrere.