El mapa del temps de Yahoo informa sobre dues localitzacions mallorquines, Palma i Magaluf. Equival a un mapa de Palestina que només nomenés Sodoma i Gomorra. El mamading va superar fa temps el simbolisme de Chopin a Valldemossa, assistir a un balconing en viu i en vertical és més excitant que admirar la caiguda a plom de la Catedral. Se suposava que els turistes viatjaven a Mallorca per contemplar els seus atractius, però en realitat pagaven per no veure'ls. Si recordes el que vas fer a l'illa, no vas ser allà. La presidenta de Balears deia l'any passat que el turisme de borratxera era «un petit problema», per no irritar els hotelers. Ara s'aplica l'arma nuclear de l'expulsió d'un turista, amb la picada d'ullet de seleccionar zones específiques per a alegria de les platges limítrofes on no pesaran les prohibicions.

La majoria de vacances només poden suportar-se sota els efectes de l'alcohol, i algú hauria d'apiadar-se dels hooligans, que hauran de suportar sobris l'aquelarre urbanístic dels camps de concentració de pagament per a estrangers.

El Sun promocionava a l'estiu un circuit de vint hores seguides de borratxera nàutica pel litoral mallorquí, sota el lema que «beureu fins que us arrossegueu per terra». El Govern ha reaccionat amb els retards de rigor, i només permetrà el turisme de borratxera de luxe. Pel que fa a la borratxera de turisme, la condemna a aquesta activitat única no té remei.