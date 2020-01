Enric i Meghan deixen de formar part de la família reial

El Palau de Buckingham va informar ahir que s'ha arribat a un acord amb el príncep Enric i la seva esposa, Meghan Markle, ducs de Sussex, perquè deixin d'utilitzar el títol de Sa Altesa Reial a partir d'aquesta primavera, i per tant deixaran de rebre fons públics com a membres de la família reial.

«Segons l'acordat en aquest nou pacte, Enric i Meghan entenen que és necessari que renunciïn als seus deures reials, inclosos els nomenaments militars oficials. Ja no rebran fons públics per les seves funcions reials», va explicar la Casa Reial britànica en un comunicat. En conseqüència, la parella «no utilitzarà els seus títols de Sa Altesa Reial, perquè ja no són membres en actiu de la família reial».

El text subratlla que la parella seguirà mantenint els seus patronats i associacions «amb la benedicció de la Reina», però ja no podran representar formalment la corona. En qualsevol cas, «els ducs de Sussex han deixat clar que tot el que faran seguirà respectant els valors de Sa Majestat».

A més, el duc i la princesa de Sussex van manifestar la seva intenció de tornar els 2,4 milions de lliures (més de 2,8 milions d'euros) de diners públics rebuts recentment per reformar la seva residència oficial, Frogmore Cottage, on seguiran vivint quan estiguin al Regne Unit.

Acompanya el comunicat del Palau de Buckingham un comunicat personal d'Isabel II en què expressa la seva «satisfacció» per aconseguir «una via constructiva» per resoldre la situació després que la parella expressés la seva intenció d'independitzar-se de la Casa Reial.