Mor el segon menor ferit en l'accident múltiple provocat per un autobús a Estella

El carrer on es va produir l'accident, divendres al vespre.

El carrer on es va produir l'accident, divendres al vespre. europa press

El segon menor, de cinc anys, ferit aquest divendres en l'accident ocorregut a Estella va morir al complex hospitalari de Navarra. Es tracta del segon mort com a conseqüència d'aquest succés, que també va causar la defunció de la seva germana, de vuit anys. Entre els tres ferits hi ha també la mare dels petits.

Cap a les 8 del vespre de divendres, el vehicle en què viatjaven les víctimes va ser envestit per un autobús de l'Estellesa que, per causes que investiga la Policia Foral, circulava sense control i va topar amb una gasolinera situada al número 22 del carrer Carles VII, contra la qual es va encastar el vehicle.

L'autobús va seguir circulant i va atropellar un vianant i es va aturar després de colpejar una quinzena de vehicles estacionats.

Com a conseqüència de l'accident, van morir una menor de 8 anys i un menor de 5, que, en el moment del fet, va resultar ferit greu i traslladat a l'hospital García Orcoyen d'Estella i posteriorment al complex hospitalari de Navarra. La conductora del vehicle envestit per l'autobús, de 41 anys i veïna d'Ayegui, va resultar ferida greu i va ser traslladada als mateixos centres hospitalaris.

El conductor de l'autobús, de 36 anys i veí de Pamplona, va resultar il·lès, mentre que un dels usuaris, de 17 anys i veí de Yerri, va resultar ferit lleu i va ser traslladat a l'hospital García Orcoyen.

Per la seva banda, una vianant, de 34 anys i veïna d'Estella, va resultar ferida greu i se la va traslladar a l'hospital García Orcoyen.

Sis patrulles de la Policia Foral i dues de la Policia Municipal d'Estella van regular la circulació i la Brigada d'Atestats es va fer càrrec de la instrucció de diligències al jutjat.

Diverses dotacions de Bombers es van encarregar de les tasques de rescat dels accidentats i de neteja de la calçada.