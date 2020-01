Investiguen un possible cas de violència policial contra els Armilles Grogues

Un tribunal de París ha obert una causa judicial arran de la difusió d'uns vídeos en què es mostra un home amb la cara plena de sang sent colpejat a terra per un policia. El fet va tenir lloc durant les manifestacions dels Armilles Grogues de dissabte. La investigació s'ha obert per «violència voluntària per part d'una persona dipositària de l'autoritat pública», segons la Inspecció General de la Policia Nacional. «El cap de la policia ha demanat a la direcció de l'ordre públic i de la circulació que posi el focus en aquesta acció», va explicar la prefectura de policia.

Segons es pot veure a les imatges difoses a través de les xarxes socials, el manifestant està a terra davant de l'estació de l'Est quan el policia li clava almenys dos cops de puny. Un altre angle de l'escena permet veure el manifestant estirat cap per avall, emmanillat i cridant de dolor.

Milers d'Armilles Grogues es van manifestar dissabte a París amb eslògans anti-Macron, anti-policials i contra la reforma de les pensions. En total, 60 persones van ser detingudes, de les quals 45 van ser posades sota custòdia, segons les autoritats.

Dimarts passat, el president francès, Emmanuel Macron va pressionar el Ministeri d'Interior per reclamar «propostes ràpides» per «millorar la deontologia» de les forces de l'ordre. Almenys tres investigacions judicials s'han obert a París per actes de violència policial que van tenir lloc el passat 9 de gener en la gran manifestació contra la reforma de les pensions de Macron.