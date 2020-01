El príncep Enric assegura que "no hi havia cap altra opció" que la sortida de la Casa Reial

El príncep Enric ha trencat el seu silenci aquest diumenge per primera vegada des que ell i la seva dona Meghan Markle fessin públic que desitjaven retirar-se com membres 'sènior' de la Casa Reial, assegurant que "realment no hi havia una altra opció".

El duc de Sussex ha explicat durant un sopar a Londres per a una organització benèfica que la decisió que va prendre amb la seva dona "no va ser a la lleugera", sinó que es va produir després de "mesos de converses i anys de desafiaments".

"M'entristeix molt que hagi arribat a això", ha assegurat Harry, que ha reconegut "que no sempre" ho ha fet bé, "però no hi havia cap altre opció", ha recalcat.

Les paraules del príncep Harry es produeixen un dia després que el Palau de Buckingham emetés un comunicat en el qual confirmaven que els ducs de Sussex deixaven de ser "membres actius de la Família Reial" britànica.

D'acord amb el text, "amb la benedicció" de la reina Isabel II, la parella està obligada a retirar-se dels deures reals, inclosos els nomenaments militars, i "ja no rebran fons públics" per aquestes tasques de representació.

En aquest sentit, els Sussex seguiran mantenint els seus patronats i associacions, però ja no podran representar formalment a la reina, ni utilitzar els seus títols de Sa Altesa Reial.

A més, el duc i la princesa de Sussex han manifestat la seva intenció de tornar els 2,4 milions de lliures (més de 2,8 milions d'euros) de diners públics recentment rebuts per a la reforma de la seva residència oficial, Frogmore Cottage, on seguiran vivint quan estiguin al Regne Unit.

El passat 8 de gener el príncep Harry i Meghan Markle van revelar la seva intenció de "fer un pas enrere com a membres 'sènior' de la Família Reial" amb vista a ser econòmicament independents i viure un temps fora del Regne Unit, previsiblement al Canadà.