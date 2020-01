L'Executiu aprova avui la pujada salarial del 2% per als funcionaris

El Consell de Ministres d'avui aprovarà el decret amb la pujada mínima compromesa del 2% del salari dels empleats públics el 2020, a la qual podria sumar-se un 0,3% de fons addicionals, i que s'aplicarà amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener. En concret, l'Executiu aprovarà un decret que recull la pujada salarial pendent per als empleats públics per a aquest any, amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener, tal com s'havia compromès el cap de gabinet del president, Iván Redondo, en una missiva remesa la setmana passada als sindicats. Es tracta de la segona gran mesura econòmica del nou Govern de coalició després d'haver aprovat ja la pujada del 0,9% de les pensions. La pujada salarial es deriva del II Acord per a la millora de l'ocupació pública subscrit pel Govern de Mariano Rajoy amb els principals sindicats de la funció pública.