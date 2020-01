L'FMI rebaixa a Davos fins a l'1,6% la previsió de creixement de l'economia espanyola

Tot i els recents senyals d'estabilització que s'aprecien a l'economia mundial, la d'Espanya seguirà desaccelerant el 2020 i, segons el Fons Monetari Internacional (FMI), ho farà d'una manera més intensa del que l'organisme havia previst a l'octubre. Les noves previsions de l'FMI, presentades ahir al Fòrum Econòmic Mundial de Davos, rebaixen en dues dècimes, a l'1,6%, la seva previsió de creixement de l'economia espanyola per a aquest any (des del 2% del 2019). També s'ha corregit a la baixa, en una dècima, el pronòstic per al 2021, fins a l'1,6%. La correcció a la baixa és una conseqüència de «les seqüeles d'una desacceleració més marcada del que es preveia de la demanda interna i de les exportacions el 2019», segons el nou informe sobre «Perspectives de l'economia mundial».

L'economista en cap de l'organisme, Gita Gopinath, va recordar que l'economia espanyola havia experimentat en els últims anys pujades cícliques i que ara «s'està alentint una mica més ràpid» del que s'esperava. A tot això se suma la revisió de la Comptabilitat Nacional que l'INE va fer al setembre i que no va ser incorporada encara a les previsions de l'FMI d'octubre, segons va recordar el subdirector de el departament d'investigació de l'organisme, Gian Maria Milesi-Ferretti.

Per aquest últim motiu, la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, va optar, a Brussel·les, per relativitzar la mala notícia. Segons Calviño «l'ajust de l'FMI ha hagut de ser superior perquè no havien incorporat la metodologia de l'INE. Però tots els organismes coincideixen que el nostre país creixerà durant el 2020 per sobre de la mitjana de la Unió Europea i que està en un camí de creixement que es mantindrà en els propers anys».

La diferència és que l'economia espanyola seguirà anant a menys aquest exercici, mentre que les del seu entorn ja començaran a anar a més. Es projecta que el creixement de la zona de l'euro repuntarà de l'1,2% el 2019 a l'1,3% el 2020 (tot i la revisió a la baixa d'una dècima) i a l'1,4% el 2021.



Economia mundial

Per al conjunt de l'economia mundial, l'organisme que dirigeix Kristalina Georgieva preveu que el creixement estimat del 2,9% per al 2019 augmentarà fins al 3,3% el 2020 i fins al 3,4% el 2021. Aquestes dades impliquen una revisió a la baixa de 0,1 punts percentuals per al 2019 i el 2020 i de 0,2 per al 2021, en comparació de les xifres d'octubre.