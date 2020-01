Comencen les tasques de neteja de les platges al litoral valencià

Les tasques de neteja i reparació van començar a Ontinyent després del segon temporal que va deixar registres històrics en només cinc mesos. Després de la Dana de setembre, que va deixar prop de 500 litres per metre quadrat en només tres dies i va negar el barri de Cantereria, la borrasca Gloria ha deixat a la localitat 276,4 litres per metre quadrat en dos dies. Ahir es va convertir en el dia de gener de major precipitació acumulada en els 120 anys que té registres la ciutat, amb 140,2 litres.

D'altra banda, la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, va anunciar que els ajuntaments afectats pel temporal disposen de 45 dies per a sol·licitar a la Generalitat ajudes per reparar les destrosses causades pel mal temps.

Així ho va assenyalar a Almenara (Castelló) on, al costat de l'alcaldessa del municipi, Estíbaliz Pérez, i el secretari autonòmic d'Interior, José María Ángel, van comprovar els danys provocats pel mal temps.



Compromís del Govern espanyol

El delegat de Govern accidental i subdelegat a València, José Roberto González Cadell, i la subdelegada a Alacant, Araceli Poblador, van visitar algunes de les zones més afectades per la borrasca a les localitats de Xàbia, Dénia i Gandia i es va comprometre que s'actuarà perquè les platges estiguin operatives «el més aviat possible».Segons va informar la Delegació de Govern, per mitjà d'un comunicat, la visita tenia com a objectiu realitzar una primera avaluació dels danys ocasionats per aquest temporal. El delegat accidental va destacar el compromís del Govern d'Espanya de «treballar amb la màxima celeritat».