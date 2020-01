El mar inunda 3.000 hectàrees d'arrossars al delta de l'Ebre

El delta de l'Ebre està patint un dels temporals de llevant més greus dels últims anys, fins al punt que algunes de les seves zones més sensibles van quedar completament inundades pel mar, que va cobrir 3.000 hectàrees d'arrossars i ha penetrat 3 quilòmetres terra endins.

L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, va explicar que el riu Ebre es va desbordar a la zona del Garxal, a la desembocadura, tot i que les majors afectacions es van localitzar a la zona de la platja de la Bassa de l'Arena, que va quedar engolida per l'aigua salada. «No recordem res de semblant. És dramàtic veure com es desborda el riu i el mar entra tres quilòmetres endins», va dir Lluís Soler.

D'altra banda, la borrasca Gloria va provocar un fort onatge a Barcelona, on les onades van sobrepassar els espigons del Port Olímpic i van engolir fins i tot una embarcació amarrada a la zona.

El temporal marítim que afecta el litoral català va deixar imatges inèdites a la ciutat de Barcelona, com grans onades sobrepassant els dics de formigó del Port Olímpic i arribant als vaixells atracats i causant desperfectes a la zona.

L'operativa marítima continua suspesa al port de Barcelona pel temporal, que també ha obligat a tancar l'Escullera, el Moll Adossat, el Nou Passeig de l'Escullera, la plaça Rosa dels Vents i la platja de Sant Sebastià.

També continua sense activitat l'operativa terrestre a les terminals portuàries APMT, Best i Port Nou.



Falsa alarma al Besòs

El conseller d'Interior, Miquel Buch, va confirmar ahir que s'ha cancel·lat l'operatiu de recerca de l'home que, segons un testimoni, hauria caigut dilluns al riu Besòs, i va atribuir l'incident a una «falsa alarma».

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès des de dilluns i fins ahir a la tarda 43 persones contusionades a causa del fort vent que castiga Catalunya i que ahir va causar ferides greus a una persona, colpejada per un element després pel vent a Alpicat (Segrià).

En el tancament d'aquesta edició, el temporal Gloria va afectar 29 carreteres arreu de la geografia catalana, segons va informar el Servei Català de Trànsit. A la demarcació de Girona hi havia cinc vies tallades per inundació, a la de Barcelona n'hi havia dues i a la de Tarragona hi havia tres carreteres més.