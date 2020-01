Temporal Gloria | Ja són cinc les víctimes mortals de la borrasca

La borrasca "Gloria" s'ha cobrat a l'almenys cinc víctimes mortals al seu pas per l'est peninsular i continua la recerca de diversos desapareguts. A més, aquest dimecres ha estat localitzat el cadàver d'una persona a la llera del riu Guadalest a la comarca alacantina de la Marina Baixa, on des d'ahir es busca un home de 67 anys el cotxe del qual va ser trobat en una zona inundada, un altre cadàver ha estat rescatat sota la runa d'una casa a la localitat d'Alcoi i a Almeria un home ha mort en quedar atrapat en un hivernacle a Níjar (Almeria) per una gran tromba de pluja i calamarsa.

Al marge d'aquests tres casos, pendents de confirmar si estan relacionats amb la borrasca, aquest dimecres han estat confirmades dues noves víctimes mortals pel temporal. Es tracta de dues persones sense llar els cossos dels quals van ser trobats al carrer, un a la localitat valenciana de Carcaixent i un altre a Almeria.

En el primer dels casos és una persona indigent de 55 anys el cadàver del qual va ser trobat en una zona comercial i el segon és un home de 49 anys que va ser trobat inconscient en la matinada de dilluns passat en els porxos d'un parc d'Almeria. L'home va morir a conseqüència d'una hipotèrmia provocada per les baixes temperatures que es van registrar aquesta nit, coincidint amb l'entrada de la borrasca "Gloria".

Les altres tres víctimes són un home de 63 anys colpejat per una teula enderrocada pel vent en un poble d'Àvila; una dona romanesa de 54 anys que dormia al ras en un parc de Gandia i que va morir per hipotèrmia. A aquests cal sumar la mort d'un home que va ser atropellat a Astúries pel seu vehicle a causa de la neu quan estava posant les cadenes al cotxe als voltants de l'estació d'esquí de Sant Isidre.

La mort d'un veí de Moixent (València), el cadàver del qual va ser trobat sobre la neu, es troba en investigació ja que no està clar que la seva mort es degui al temporal.

Desapareguts

D'altra banda, els serveis d'emergències han reactivat aquest dimecres la recerca de l'home desaparegut al torrent de la Móra a Fornalutx (Mallorca) quan estava practicant ràpel amb un company, que va ser qui va donar l'avís a Emergències cap a les 18.00 hores. Salvament Marítim col·labora en l'operatiu atès que l'excursió desemboca a la mar.

Així mateix, a Eivissa, busquen a un veí de Sa Cala de Sant Vicent de 41 anys d'edat que va ser vist per última vegada dimarts i un jove de 25 anys de nacionalitat britànica desaparegut a la zona de Portinatx.

Aquest dimecres han estat localitzats dues persones que s'havien donat per desaparegudes. Bombers del Consorci Provincial de Castelló han trobat en una masia aïllada a l'home que estava desaparegut després de sortir ahir a la zona de Mas de la Basseta de Morella (Castelló) i no tornar. Els efectius han aconseguit arribar a dues masies aïllades i han localitzat en una d'elles "en perfecte estat" al desaparegut.

Així mateix, els equips d'emergències han trobat també avui sa i estalvi a l'home desaparegut a Begues (Barcelona) durant el temporal. L'avi, de 80 anys, està "conscient però desorientat", han explicat els Bombers de la Generalitat en un tuit recollit per Europa Press.