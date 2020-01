Un Trump triomfalista destaca l'èxit de la seva gestió econòmica

Coincidint amb l'inici del judici polític contra ell, el president dels

EUA, Donald Trump, va comparèixer triomfalista amb un extens

discurs davant l'elit política i empresarial reunida al Fòrum Econòmic de Davos (Suïssa). Trump va defensar l'èxit de la seva gestió econòmica per a l'ocupació i va tornar a practicar el «negacionisme» de l'emergència climàtica, es va apuntar a la iniciativa de Davos per plantar un bilió de nous arbres al món i va carregar contra «els profetes de la fatalitat i les seves prediccions de l'apocalipsi».

Tot això en un discurs seguit per l'activista sueca Greta Thunberg. «Amb plantar arbres no n'hi ha prou», va dir la jove en una intervenció posterior, la segona de la jornada. Cap referència a la política interna dels Estats Units va estar present en el discurs de Trump. Si de cas, el seu marcat to electoralista en defensa de la seva gestió econòmica. «Els EUA són ara un país més gran, més fort i més sòlid i ningú està traient més avantatge d'això que la classe mitjana», va explicar. «El somni americà ha tornat», va afirmar.

En unes breus declaracions als periodistes, sí que es va referir al procés del judici polític, que va qualificar de «farsa» i «caça de bruixes». En ser preguntat sobre la seva absència de Washington en un dia tan rellevant, Trump va respondre: «Venim (a Davos) a retrobar-nos amb els líders mundials, la gent més important del món, i aconseguirem (per als EUA) formidables negocis econòmics». «La resta -va assenyalar- és una farsa».

En el seu discurs, Trump tampoc va fer evident cap referència expressa a la política exterior nord-americana, ni de bon tros a les recents tensions amb l'Iran. Si de cas, la referència al fet que l'autoabastiment que han aconseguit els EUA permet al país «no haver d'importar energia de països hostils ». A més, Trump va oferir a la Unió Europea els recursos energètics dels EUA per trencar llaços amb aquests «països hostils».

Ja abans d'arribar a la localitat suïssa, Trump va publicar un tuit sobre la imminent, arribada del «número u» al Fòrum Econòmic. «Camí a Davos, per reunir-me amb els líders dels negocis del món» i poder portar «centenars de milers de dòlars als EUA. Som en aquest moment el número u de l'univers, de lluny!», va ser el missatge previ que va deixar abans d'aterrar a Davos.



«Els primers del món, de lluny»

Trump va presentar l'economia dels EUA com «la primera, de lluny» de tot el món. «Van dir que altres se'ns acostarien, però han passat coses», va assegurar en referència a la Xina. «Hem passat moments difícils, però la nostra relació amb la Xina és ara millor que mai. La meva relació amb el president és boníssima», va explicar. Des del seu nou punt de vista, els últims acords assolits amb el país asiàtic posen fi a la tolerància amb les «pràctiques depredadores» de la Xina respecte dels EUA.

Trump va anunciar que «en breu» es posarà en marxa una segona fase de la negociació, si bé va deixar clar que «es mantindran» els aranzels posats fins ara. Trump va situar la seva política de comerç internacional, la negociació amb la Xina i la renegociació dels acords amb Mèxic i Canadà com la clau de l'impuls econòmic. als EUA.