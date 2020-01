S'eleven a vuit les víctimes mortals pel temporal a Espanya

L'edifici enderrocat d'Alcoi, on els bombers van trobar una víctima mortal.

L'edifici enderrocat d'Alcoi, on els bombers van trobar una víctima mortal. efe

La borrasca Gloria ha provocat ja vuit víctimes mortals després del seu pas per l'est peninsular, mentre es continua la recerca de diversos desapareguts.

Ahir es va localitzar a la llera del riu Guadalest, a la comarca alacantina de la Marina Baixa, el cadàver de l'home de 67 anys que estava desaparegut en una zona inundada i de difícil accés entre les localitats de Callosa d'en Sarrià i Altea, a Alacant, elevant així a vuit la xifra de morts.

D'altra banda, es va rescatar un altre cadàver sota la runa d'una casa a la localitat alacantina d'Alcoi. I un altre home va morir en quedar atrapat en un hivernacle a Níjar (Almeria) per una gran tromba de pluja i calamarsa.

A més, ahir es van confirmar dues noves víctimes mortals pel temporal. Es tracta de dues persones sense llar. Els cossos van ser trobats al carrer, un a la localitat valenciana de Carcaixent i un altre a Almeria.

En el primer dels casos, es tracta d'una persona indigent de 55 anys. El cadàver va ser trobat en una zona comercial i el segon és un home de 49 anys que va ser trobat inconscient a la matinada de dilluns passat en els porxos d'un parc d'Almeria. L'home va morir a conseqüència d'una hipotèrmia provocada per les baixes temperatures que es van registrar aquesta nit.

Les altres tres víctimes són un home de 63 anys colpejat per una teula enderrocada pel vent en un poble d'Àvila; una dona romanesa de 54 anys que dormia al ras en un parc de Gandia i que va morir per hipotèrmia; i un home que va ser atropellat a causa de la neu quan estava posant les cadenes al seu cotxe a prop de l'estació d'esquí de Sant Isidre, a Astúries. No obstant això, la xifra de morts pel temporal podria elevar-se a nou, si es confirma que la mort d'un veí de Moixent (València) –el cadàver va ser trobat sobre la neu– es va deure també pels efectes de Gloria. El cas es troba en investigació.



Tres desapareguts a les Balears

D'altra banda, els serveis d'emergències van reactivar ahir la recerca de l'home desaparegut al torrent de la Móra a Fornalutx (Mallorca) quan estava practicant ràpel amb un company, que va ser qui va donar l'avís a Emergències cap a les sis de la tarda. Salvament Marítim col·labora en l'operatiu atès que l'excursió acabava al mar.

Així mateix, a Eivissa, busquen un veí de Sa Cala de Sant Vicent de 41 anys d'edat que va ser vist per última vegada dimarts i un jove de 25 anys de nacionalitat britànica desaparegut a la zona de Portinatx.

Ahir es van localitzar dues persones que s'havien donat per desaparegudes. Bombers del Consorci Provincial de Castelló van trobar en una masia aïllada a l'home que estava desaparegut després de sortir dimarts a la zona de Mas de la Basseta de Morella (Castelló) i no tornar. Els efectius van aconseguir arribar a dues masies aïllades i van localitzar-hi el desaparegut «en perfecte estat».

Així mateix, els equips d'emergències van trobar també sa i estalvi l'home desaparegut a Begues (Barcelona) durant el temporal. L'home, de 80 anys, estava «conscient però desorientat», van explicar els Bombers de la Generalitat en un tuit.



Desallotjats a Terol

Deu famílies d'Alcanyís (Terol) continuen desallotjades com a conseqüència d'una esllavissada en un tram de l'N-232.

D'altra banda, fonts de l'Ajuntament d'Alcanyís van informar que el creixement del riu Guadalope està «seguint la previsió» de manera «controlada» i «sense danys».