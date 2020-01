València demanarà la declaració del litoral de la ciutat com a zona catastròfica pels danys provocats per la borrasca Gloria i poder optar així als ajuts que permetin «tornar a la normalitat el més aviat possible les platges de la ciutat». Així ho va anunciar la regidora d'Urbanisme, Sandra Gómez, que va visitar el passeig marítim al costat de l'edil del Cicle Integral de l'Aigua, Elisa Valia, per comprovar els efectes del temporal.

L'objectiu, un cop «tranquil·litzat» el temporal, és «recuperar les platges» tant pel que fa a les infraestructures que les connecten amb la ciutat com a la seva conservació i a les activitats econòmiques que es desenvolupen a prop. «Hem de treballar des de ja».



Ajuts del Govern

El Departament d'Empresa i Coneixement prioritzarà les zones afectades pel temporal Gloria en els ajuts al finançament d'infraestructures turístiques. La consellera d'Empresa, Àngels Chacón, ho va anunciar durant la inauguració de l'estand català a la fira Fitur, on va assegurar que el Govern té «el cap i el cor» a Catalunya i va dir que estudiaran la possibilitat de demanar que els punts més afectats es puguin declarar zona catastròfica. En concret, el Departament posarà a disposició dels afectats la línia d'ajut al finançament d'infraestructures turístiques –que compta amb 20 milions d'euros– i la bonificació d'interessos de finançament –amb 6 milions.