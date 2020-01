Almenys sis morts per un tiroteig a Alemanya

Almenys sis persones han mort i diverses han resultat ferides per un tiroteig ocorregut aquest divendres en un edifici de la localitat alemanya de Rot am See, a l'estat de Baden-Württemberg (sud de país), després del qual ha estat detingut un sospitós, confirmen fonts policials.

La Policia pressuposa, segons les primeres investigacions, que existia una relació entre el sospitós i les víctimes del tiroteig, i de moment no hi ha indicis d'altres sospitosos.

El succés ha passat al voltant de les 12.45, hora local, i ha provocat l'inici d'una operació a gran escala per contenir la situació, que ara es dóna per controlada, han precisat d'altra banda fonts policials al magazín alemany 'Focus'.