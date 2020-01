Els Estats Units denegaran els visats temporals a immigrants embarassades

El Departament d'Estat nord-americà va anunciar que no emetrà visats temporals per a aquelles ciutadanes estrangeres que estiguin embarassades i vulguin entrar al país per realitzar el que s'ha anomenat «turisme de sala de parts». «Aquest canvi en la llei és necessari per garantir la seguretat pública, la seguretat nacional i la integritat del nostre sistema de migració», va assegurar la Casa Blanca en un comunicat. Segons van assenyalar les autoritats, que van explicar que aquestes dones viatgen als Estats Units per garantir que els seus fills (en néixer al país) obtenen la ciutadania nord-americana, la mesura entrarà en vigor avui.

«El turisme de sala de parts amenaça de sobrecarregar els recursos sanitaris i està vinculat a l'activitat criminal, tal com reflecteixen les imputacions a nivell federal», recull el text divulgat pel Govern nord-americà. En aquest sentit, la Casa Blanca va manifestar que «acabar amb aquesta pràctica combatrà aquest abús endèmic i protegirà els Estats Units dels riscos per a la seguretat provocats per aquests actes». «Defensarà també els contribuents i impedirà que els seus diners s'inverteixin en aquest tipus de turisme», va afegir la Casa Blanca.