Les víctimes mortals per la borrasca a Espanya s'eleven a 13

E l temporal Gloria ja ha provocat tretze vícitmes mortals i diversos desapareguts al seu pas per la Península. Ahir es van localitzar els cossos sense vida de tres persones més: un al municipi de Cabacés (Priorat); un en una riera del riu Anoia a Jorba, a la demarcació de Barcelona; i un tercer que va morir en ser arrossegat per una onada mentre pescava entre les roques a Calafat, nucli de l'Ametlla de Mar (Baix Ebre).

La víctima de Cabacés, conduïa un cotxe que va ser arrossegat per la crescuda del riu Montsant, va quedar submergit i va bolcar dins l'aigua. En el cas de la víctima de Jorba , també conduïa i els equips de rescat van trobar el cos surant fora del vehicle. Ambdós van ser trobats ahir pels cossos d'emergència. La tercera mort pel temporal es va produir ahir a la tarda, quan un veí de Reus de 50 va ser arrossegat pel mar. Amb aquestes noves víctimes, s'elevarien a quatre les morts com a conseqüència del Gloria a Catalunya, després dimecres es trobés el cadàver d'un home de 69 anys, que va caure a la mar a la zona del port de Palamós.

A més, els Mossos d'Esquadra van localitzar ahir el cos sense vida d'una dona a la platja del Prat de Llobregat i s'investiga si les causes de la mort estan relacionades amb el temporal. Si es confirmés, la xifra s'elevaria a cinc els morts a Catalunya i a tretze arreu d'Espanya.

La Comunitat Valenciana és on s'ha registrat el major nombre de víctimes mortals, amb cinc morts. Entre ells figuren una dona de 52 anys que va morir per hipotèrmia quan dormia al ras a Gandia; un home de 67 que circulava amb el seu vehicle i el cadàver va ser trobat aquest dimecres a la llera del riu Guadalest, així com una altra dona de 74 anys morta després de la caiguda d'una casa al carrer Sant Agustí d'Alcoi. A Moixient es va trobar també el cadàver d'un home de 70 anys. El cos va ser localitzat dilluns en una zona a la qual resultava difícil l'accés i als voltants d'un centre comercial de la localitat valenciana de Carcaixent va ser trobat el cos d'un altre home de 55 anys, que hauria mort per hipotèrmia.

A Andalusia, dos homes van morir a conseqüència del temporal a Almeria i a Astúries es va registrar la nit de diumenge el primer mort pel temporal a l'ésser atropellat un home quan instal·lava les cadenes en els voltants de l'estació d'esquí de Sant Isidre. A Àvila un home de 63 anys va morir en ser colpejat per una teula arrencada pel vent.

Mentrestant, hi ha tres desapareguts després del pas de la borrasca a les Balears, una a Mallorca i les altres dues a Eivissa.