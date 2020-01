El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar ahir que s'activaran «immediatament» els mecanismes per concedir ajuts d'urgència als damnificats per la borrasca Gloria a les Balears, Catalunya, la Comunitat Valenciana, Múrcia i Andalusia. Sánchez va sobrevolar ahir l'Ebre, la costa gironina i el Maresme i va fer parada a Mallorca, on va avançar que avui el Govern celebra una reunió d'urgència per abordar les ajudes.