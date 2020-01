El coronavirus causa 41 morts a la Xina, que lluita per contenir-lo

Els resultats microbiològics han descartat la infecció per coronavirus en la pacient ingressada des d'aquest passat divendres a l'hospital de Cruces, a Biscaia, i que recentment havia visitat la ciutat de Wuhan a la Xina, tal com va informar ahir el Departament de Salut del Govern basc.

La Direcció de Salut Pública i Addiccions del Departament de Salut el Centre Nacional de Microbiologia de Majadahonda, laboratori de referència en aquests casos, ha confirmat que les anàlisis han donat negatiu en la infecció per coronavirus de la pacient. El seu quadre respiratori presentava una simptomatologia similar al d'aquesta malaltia.

El Govern Basc ha apuntat que, després d'aquesta analítica negativa, ara com ara, no s'ha detectat a Euskadi cap cas d'infecció associada a aquest coronavirus. L'executiu basc ha recordat que, igual que amb la grip, és important adoptar mesures higièniques com protegir-se davant de la tos i l'esternut, rentar-se freqüentment les mans amb sabó i fer servir mocadors d'un sol ús.

El Ministeri de Sanitat ja va advertir que no es poden descartar els contagis perquè hi ha ciutadans espanyols que resideixen a Wuhan, així com tres empreses espanyoles que hi estan localitzades.

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha defensat que Espanya està preparada per fer front a la situaciò i considera que el fet que hi hagi hagut aquests possibles casos descartats vol dir que els mecanismes de prevenció i detecció anticipada «estan funcionant».

Ha recordat que el divendres hi va haver una reunió entre responsables del Ministeri de Sanitat i de les comunitats autònomes, en la qual es va aprovar un protocol d'actuació davant possibles casos d'infecció.



Els primers casos a Europa

Els primers casos de coronavirus a Europa els ha confirmat França, després de detectar tres casos del virus de Wuhan, a Bordeus i un a París.

Els directors del Servei d'Atenció Mèdica d'Urgència de França (SAMU), François Braun, i de l'Associació de Metges d'Urgències de França, Patrick Pelloux, han afirmat que el coronavirus originari de la Xina «està controlat» i han emplaçat la població a «no tenir por» malgrat la detecció dels tres primers casos a França i la confirmació de 41 morts a la Xina.

«És inútil tenir por», han declarat Braun i Pelloux aquest dissabte en roda de premsa. «Tenim persones que ens diuen perquè s'han creuat a algú d'origen asiàtic al carrer que s'ha sonat el nas», ha apuntat Pelloux, que demana «aturar la histèria col·lectiva». «Cal saber com gestionar-lo. Hi haurà diversos milers de persones que moriran aquest any per la grip i això no apareix en els titulars», ha afegit.



Contenir el brot

A la Xina, el president Xi Jinping ha assumit personalment el comandament de les operacions de resposta al brot de coronavirus declarat al centre de país i la contenció ha adquirit ja un caràcter prioritari. La república asiàtica està construint un hospital en només deu dies a l'epicentre del brot per atendre els malalts i s'ha ordenat l'enviament de més personal a la zona afectada per coordinar «amb urgència» les operacions sobre el terreny. Les autoritats de xineses, a més, han donat ordre de paralitzar, a partir d'avui diumenge, tot el servei d'autobusos interurbans cap i des de Pequín en un intent de contenir de brot de coronavirus.

La comissària de Salut de la Unió Europea, Stella Kyriakides, ha convocat per aquest dilluns una reunió de Comitè de Seguretat Sanitària del bloc per «discutir la resposta i necessitats» a l'emergència de el nou brot de coronavirus.

Així mateix, les autoritats mèdiques alemanyes han decidit activar el protocol de rastreig a consulta davant la possible aparició de casos del coronavirus, tot i que el risc d'aparició al país continua sent baix.

Els metges alemanys realitzaran un examen preventiu en el cas que el pacient hagi estat anteriorment en una zona de risc, per exemple a Wuhan o si ha tingut contacte directe amb persones infectades