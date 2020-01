Pérez de los Cobos "hauria destituït" Trapero per "posar pals a les rodes"

El coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos, coordinador del dispositiu policial per intentar impedir el referèndum il·legal de l'1 d'octubre de 2017, ha manifestat aquest dilluns que si ell hagués tingut comandament sobre la policia autonòmica, la seva primera decisió hauria estat "apartar el major José Luis Trapero perquè estava "permanentment posant pals a les rodes" de l'operatiu per tractar d'impedir la votació.

En el judici contra Trapero i la cúpula política dels Mossos a l'Audiència Nacional, Pérez de los Cobos ha contradit també el major en assegurar que aquest va deixar clar els dies previs que la policia autonòmica comptava amb efectius "suficients" per fer-se càrrec d'operatiu.

El primer dia de judici, el major va afirmar que la policia autonòmica no podia impedir per si sola la votació i que aquesta no era una tasca d'un únic cos policial, sinó també de Policia Nacional i Guàrdia Civil.

No obstant això, el coronel ha recalcat que l'"actitud" de Trapero "en cap cas va ser demanar ajuda" i fins i tot ha esmentat que en una carta al fiscal superior de Catalunya en què demanava la revocació de Pérez de los Cobos com a coordinador del dispositiu, el major ha subratllat que els Mossos no havien demanat cap suport per al dispositiu policial perquè els seus efectius eren "suficients". "No va canviar d'actitud i no va fer cap petició de suport", ha apuntat.

El coronel de la Guàrdia Civil ha relatat les complicacions en la relació que va mantenir amb Trapero des que ell va ser nomenat coordinador del dispositiu policial de cara a l'1-O, però ha volgut deixar ben clar que, com a coordinador, no tenia cap poder operatiu sobre els Mossos d'Esquadra.

Si fos així, ha dit Pérez de los Cobos, la seva "primera decisió hauria estat apartar el major Trapero" de la prefectura dels Mossos perquè, segons ell, aquest estava "permanentment posant pals a les rodes" en la preparació del dispositiu policial per impedir el referèndum.

Com ja va dir en el judici del Tribunal Suprem quan igualment va declarar en qualitat de testimoni, el coronel ha explicat que el primer pla que va proposar Trapero sobre el desplegament de Mossos per a l'1-O era més "propi d'unes eleccions normals", no l'adequat per a tractar d'impedir una votació.