La Fiscalia del TS estudiarà si Monasterio va cometre un delicte d'odi

La Fiscalia de Sevilla va comunicar a la Secretaria Tècnica que enviarà a la Fiscalia del Tribunal Suprem les diligències d'investigació incoades contra la presidenta de Vox Madrid, Rocío Monasterio, per un presumpte delicte d'odi per l'acte celebrat a les portes d'un centre d'atenció a menors estrangers no acompanyats (Mena) de la capital sevillana durant la campanya electoral. Segons van explicar des de la Fiscalia General de l'Estat, tot i que «les diligències no s'han rebut», sí que ha existit aquesta comunicació i serà la Fiscalia del Suprem la que estudiarà si hi ha indicis o no de delicte d'odi en les seves paraules. El passat mes de novembre la Fiscalia de Sevilla va obrir les esmentades diligències i va concretar en aquelles dates que, en cas que prosperessin, s'hauria d'elevar l'assumpte a la Fiscalia Superior de Madrid atès que Monasterio està aforada.

El mateix dia en què Monasterio es va presentar al centre per denunciar la «inseguretat» i «greus problemes» que, segons el seu parer, generen aquests menors; la líder andalusa de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, va anunciar una querella que va admetre el Ministeri Públic entenent que les expressions de la dirigent de Vox podrien ser constitutives d'un delicte d'odi de l'article 510 del Codi Penal.