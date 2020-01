Alerta de tsunami per un fort terratrèmol enfront de les costes de Cuba i Jamaica

Les autoritats de Jamaica han emès aquest dimarts a última hora un avís de tsunami després registrar-se un terratrèmol de magnitud 7,7 en l'escala de Richter entre Cuba i el territori jamaicà.

L'epicentre de sisme, que s'ha produït a uns 125 quilòmetres de la localitat de Lucea, a Hannover, es troba a una profunditat de 10 quilòmetres, segons l'estimació de l'Institut Geològic dels Estats Units (USGS, per les sigles en anglès).

La Comissió Oceanogràfica Intergovernamental de la UNESCO ha advertit al seu torn que és probable que un tsunami copegi les costes de les Illes Caiman, així com les de Cuba i Jamaica.

De moment no hi ha informacions sobre víctimes i danys, però el terratrèmol s'ha sentit al seu torn en països com Haití, Hondures i Bahames.