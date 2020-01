Condemnat per qualificar Albert Rivera de cocaïnòman i desitjar-li un infart

L'expresident de Ciutadans Albert Rivera ha guanyat el judici a l'usuari de Twitter que el va qualificar de "cocaïnòman" i li va desitjar que patís un infart.



El condemnat i Rivera han arribat a un acord de conformitat per evitar la celebració del judici. L'exdirigent de Cs demanava inicialment una indemnització de 6.000 euros, però finalment se n'ha pactat una de 2.000.



L'acusat també ha estat condemnat a 810 euros de multa després d'admetre que el seu comentari (publicat el 25 de març de 2018) no és cert i retractar-se'n. També ha demanat disculpes Rivera pels danys i perjudicis causats i s'ha compromès a publicar en totes les seves xarxes socials el text de l'acord i la sentència.





Hoy la justicia ha condenado a Jordi Morgou con nueve meses de pena por delito de injurias. Ha reconocido que su acusación de 'cocainómano' era falsa y ha tenido que disculparse por desearme un infarto. Al final vence la verdad. Donaré el dinero a las víctimas del terrorismo. — Albert Rivera (@Albert_Rivera) January 29, 2020

A l'expolític sempre l'ha perseguit la llegenda urbana que el vinculava a la droga, tot i que mai ha sortit a la llum cap prova. És més, preguntat per aquesta qüestió l'any 2016 en una entrevista a Antena 3 rebutjava de ple les drogues."És un tema molt seriós perquè vaig tenir un familiar que va morir per una qüestió de drogues i m'ho he pres tan seriosament, li he tingut tant respecte, que mai he provat en la meva vida una droga dura, cosa que molta gent de la meva generació sí que ha fet ", va assegurar aleshores. Només va admetre haver fumat "cigarrets del riure" quan va ser preguntat pels porros en una entrevista.