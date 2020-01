El president extremeny demana explicacions al Govern per l'alt atur

El president de la Junta d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara (PSOE), va anunciar que demanarà mantenir una reunió amb la ministra de Treball, Yolanda Díaz, per analitzar l'«impacte» i les «conseqüències» que la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI) pot estar tenint en les dades d'ocupació al sector agrari a autonomies com l'extremenya, tenint en compte que l'«impacte» d'aquesta mesura «no és el mateix a tot arreu».

Així, després de destacar que ell defensa i seguirà defensant aquesta mesura, ja que «no pot ser dolent que la gent tingui un salari digne per poder viure», va afegir que potser «ara es pot donar la circumstància que en una conjuntura de preus baixos per al sector li costi molt poder estar sufragant una pujada dels costos salarials, de la massa salarial vinculada a la pujada del Salari Mínim Interprofessional», va explicar.

En aquest punt, va assenyalar que davant aquesta situació el Govern central des del seu punt de vista podria «establir o considerar» unes «cotitzacions especials» per a les zones «on això està passant»,ja que «una cosa que és intrínsecament bona com és que hi hagi un major SMI, en alguns llocs com aquí que ha provocat destrucció d'ocupació agrària».

«Jo crec que això no és un problema només de mitges veritats, tothom té la seva raó, i quan el Govern d'Espanya decideix apujar el SMI ens hem de seure a parlar perquè això sigui possible. No hi pot haver treballadors de primera i de segona, però l'impacte que està tenint no és el mateix a tot arreu», va assenyalar Vara, qui va afegir que»curiosament» dues de les autonomies amb «gran pes» en el sector agrari com Múrcia i Extremadura són les «més castigades», va dir.



Les crítiques de Monago

Per part seva, el president de el Partit Popular d'Extremadura, José Antonio Monago, va afirmar que el president de la Junta «viu en una contradicció permanent» i que «no és creïble que qüestioni» la pujada del Salari Mínim Interprofessional quan «fa cinc dies l'aplaudia i justificava, traient pit»sobre el nombre de benefactors que aquesta mesura tindria a l'autonomia.

D'aquesta manera, Monago va lamentar aquesta «referència a la pujada del SMI com a causa de l'augment desproporcionat» del nombre d'aturats al últim trimestre «sense assumir cap responsabilitat». «No sabem a quina pujada del Salari Mínim Interprofessional s'ha referit Fernández Vara, ja que les dades que s'han publicat es refereixen a l'últim trimestre del 2019, quan no hi va haver cap augment. No sabem si li han ballat les xifres d'aturats o del trimestre» va assegurar Monago, que va afegir que, segons el seu parer, demostra que»no hi ha pla, ni estratègia ni mesures» per lluitar contra la desocupació a Extremadura.

Per això, Monago va lamentar que el president de la Junta «busqui excuses» després de conèixer les últimes dades de l'EPA i que «no assumeixi la seva responsabilitat». Va afegir que Vara «ja s'ha acostumat a no afrontar els problemes ni buscar solucions».