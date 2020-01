La JEC deixa "temporalment vacant" l'escó de Ponsatí a l'Eurocambra "fins que acati" la Constitució

La Junta Electoral Central (JEC) ha deixat "temporalment vacant" l'escó de Clara Ponsatí a l'Eurocambra perquè no ha anat a acatar la Constitució a Madrid. L'àrbitre electoral l'havia citat dos cops per fer el tràmit però l'exconsellera -que és a Escòcia i sobre la qual pesen ordres de detenció nacional, europea i internacional- no hi ha assistit. "L'escó romandrà temporalment vacant fins que es produeixi l'acatament", diu la JEC en un acord d'aquest dijous. Tanmateix, l'àrbitre electoral sí que li reconeix la immunitat com a eurodiputada proclamada electe, tal com estableix la doctrina del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), però es nega a expedir-li la credencial perquè la JEC considera que l'acatament presencial de la Constitució és un requisit indispensable encara que Carles Puigdemont i Toni Comín estiguin exercint com a eurodiputats sense haver-lo complert.

L'àrbitre electoral ja havia avisat dimarts Ponsatí que deixaria vacant el seu escó fins que no acati la Constitució i la va citar aquest dijous a les 13 hores per fer aquest tràmit. La JEC ja l'havia citat dimarts a les 13.30 h perquè jurés o prometre el càrrec. Ponsatí no ha assistit a cap de les dues convocatòries.

A l'acord de la JEC de dimarts 28 de gener en la qual la tornava a citar, l'àrbitre electoral va argumentar que el cas de Puigdemont i Comín "no pot servir de fonament" per obviar el requisit que estableix l'article 224.2 de la llei electoral (LOREG) sobre l'acatament constitucional dels eurodiputats.

Segons la JEC, aquest requisit serà aplicable fins que el TJUE o els tribunals estatals el declarin "inaplicable". La JEC va considerar que la sentència del TJUE sobre Oriol Junqueras "tampoc s'oposa a aquesta interpretació", ja que "no exclou que la legislació nacional pugui exigir altres formalitats legals". També apunta que l'acatament és un tràmit "personalíssim i indelegable" i s'ha de fer presencialment.

La JEC va proclamar electe Ponsatí en un acord de dijous 23 de gener amb quatre nous eurodiputats més que li corresponen a Espanya després del Brexit. L'àrbitre electoral reconeix els "efectes que pot desplegar" la proclamació en aplicació de la sentència del TJUE però comunicarà al Parlament europeu que l'escó queda vacant temporalment.