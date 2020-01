Una fundadora de Vox qualifica la ministra Irene Montero de "Barbie medio putón"

Cristina Seguí, escriptora, tertuliana i fundadora de Vox acaba de publicar el llibre 'Manual para defenderte de una feminazi', en el qual carrega durament contra polítiques la ministra d'Igualtat Irene Montero, Tania Sánchez o Rita Maestre. Segons avança 'El Plural', en un passatge del llibre les compara literalment amb la "Barbie medio putón que acepta un pisito de querida pagado por un carca en el número 35 del paseo de la Castellana".

Per a Seguí, el feminisme és una de "les majors amenaces per a la dona de segle XXI el primer compromís vital és protegir els seus fills homes de l'asimetria penal propugnada per les mercantilistes de la ideologia de gènere".

En el llibre fa una classificació de feministes: "de xiringuito", "amb barba i cul pelut", "lesbianes", "hibristofílicas" o "de partit marxista-leninista". En aquest últim grup hi posa les polítiques de Podem que "es vanaglorien de ser fortes" però a les que qualifica d'"extremadament submises".