Esgotades les mascaretes a Girona perquè xinesos les compren a l'engròs

Crida a la calma i prudència. Malgrat la declaració d'emergència per part de l'Organització Mundial de la Salut, les principals institucions sanitàries catalanes i espanyoles demanen tranquil·litat

ota precaució és poca i més quan la ràpida propagació del virus de Wuhan ha propiciat que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) decretés l'epidèmia com a emergència internacional. «La por és el contagi més perillós», explica Josep Vilaplana, president del Col·legi Oficial de Metges de Girona. Sense anar gaire lluny i tal com ha passat a la resta de Catalunya, les farmàcies gironines han esgotat l'estoc de mascaretes –tant les que porten filtre, que són les recomanades pels farmacèutics, com les més senzilles–. Segons han confirmat diverses farmacèutiques gironines, la majoria de compradors són xinesos que han adquirit caixes a l'engròs per exportar-les a familiars que viuen al país asiàtic. «La setmana passada un xinès es va endur una capsa de cinquanta màscares, des de llavors no en tenim i els proveïdors no saben quan ens en podran administrar», diuen a una farmàcia de Salt. «Aquesta setmana se'ns han acabat les últimes existències. A part de xinesos, hi ha gent que ha de viatjar a l'estranger i tenen por de contagiar-se. Els proveïdors ens han dit que n'arribaran més demà però està per veure», expliquen a una farmàcia del centre de Girona.

Peiwu és un cambrer xinès que treballa a un bar a prop de la plaça Catalunya. Afirma que està «preocupat» per la seva família que viu a la Xina. «Van protegits amb màscares i intenten fer vida normal, però és complicat».



Crida a la tranquil·litat

Vilaplana diu, contundent, que a Girona i a Catalunya «hem de tenir més por de la grip que no pas del virus de Wuhan. L'Ebola es contagiava molt més i des de llavors hem guanyat experiència per afrontar situacions com aquesta. Cal mantenir la calma», afirma.