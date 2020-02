Espanya Pedro Sánchez

? Part del mur d'un canal de reg va trencar-se ahir al matí en el terme de Vilanna, a Bescanó, i va inundar la carretera principal. L'aigua va obligar a tallar aquesta via que enllaça el municipi amb Anglès. Al migdia, però, es va restablir la circulació.

D'altra banda, ahir el riu Ter baixava més ple que mai pel municipi. Això va ocasionar que diferents veïns encuriosits s'aproximessin fins a la vora del riu per contemplar la crescuda. Entre ells hi havia l'Agustina Fornells, qui explicava a aquest diari que feia cinquanta anys que no veia una cosa semblant. «Des que hi havia la barca que connectava Bescanó amb Sant Gregori que no havia vist una cosa així», afirmava. El mateix explicava la Maria Àngels Planella. Acompanyada pel seu net, en Sergi Rafart, comentaven que havien passat «por» a la nit pels trons i la pluja i que patien per si el Ter es desboradava. I com cada crescuda, la passera que creua el riu, per on hi ha una granja, va desaparèixer amb la riuada.