Itàlia ofereix Pozzallo com a port segur per desembarcar les 363 persones rescatades per Open Arms

Open Arms ha anunciat que Itàlia ha ofert Pozzallo com a port segur per desembarcar les 363 persones rescatades que viatjaven a bord. "Un esforç enorme per protegir aquesta quantitat de vides", ha escrit el fundador de l'ONG, Òscar Camps, al seu Twitter. També a les xarxes socials, l'entitat ha assegurat que "malgrat totes les dificultats l'esforç ha valgut la pena" perquè les 363 persones podran trepitjar terra ferma aquest diumenge "després de molt de temps". Justament el divendres 31 de gener Camps va denunciar que Malta havia denegat "repetidament" el desembarcament del vaixell tot i que els rescats s'havien fet en territori maltès i va acusar les autoritats de contravenir els acords internacionals per desembarcar rescatats al port segur més pròxim al rescat.

El vaixell feia dies que reclamava un port segur, ja que havia fet fins a cinc rescats en 72 hores, l'últim dels quals el dijous a la nit quan van respondre a la crida d'un centenar de persones que viatjaven a la deriva en una embarcació de fusta, insegura i amb dues cobertes.