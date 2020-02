Sassoli Nova albada per a Europa

? Un tap al pont de la riera d'Osor, a Anglès, va acabar trencant la canonada d'aigua potable que passa pel costat del pas. L'aigua va sortir disparada i va obligar a tallar la carretera que connecta el municipi amb la Cellera de Ter.

La riera d'Osor baixava ahir plena i a gran velocitat. El tap creat al pont de la via verda que creua la Riera d'Osor al seu pas per Anglès va ser provocat per arbres. L'Ajuntament va treballar durant el dia d'ahir per desembossar el pas d'aigua.

La canonda, situada al costat del pont, comunica el Pasteral amb l'Estació de Tractament d'Aigües Potables (ETAP) de Monftullà, que abasteix la xarxa de Costa Brava centre. El servei, però, va quedar garantit perquè una segona canonada va permetre atendre la demanda d'aigua. El gerent del Consorci Aigües CostaBrava, Jordi Agustí, i l'alcaldessa d'Anglès, Àstrid Desset, van visitar la zona afectada per avaluar els desperfectes ocasionats pel temporal.