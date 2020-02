Un home ha mort per trets de la policia britànica i almenys dues persones han resultat ferides amb pronòstic reservat aquest diumenge al barri de Streatham, al sud de Londres, en un "incident" que la Policia Metropolitana tracta com a "terrorisme".





We can confirm that the man shot by police at around 2pm today in #Streatham High Road has been pronounced dead