Tanquen l'espai aeri de Barajas davant la presència de drons

Enaire ha anunciat la paralització dels vols a l'aeroport d'Adolfo Suárez Madrid-Barajas davant la presència d'un dron particular en l'espai aeri.



Fonts d'Enaire han explicat que en el transcurs d'aquest matí dos pilots han notificat l'albirament d'uns drons, per la qual cosa s'ha activat un procediment de desviament massiu d'avions, denominat 'Rate 0', que impedeix l'enlairament i aterratge d'avions en l'aeroport.



Per tant, Enaire ha confirmat que els avions que es dirigeixen a Barajas en aquest moment estan sent redirigits a altres aeroports. L'alerta ha estat activada a les 12.40 hores i es mantindrà, el principi, fins a les 14.40 hores. Aquesta informació també ha estat confirmada pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.





