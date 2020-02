Un avió amb problemes al motor i sense una roda aterra a Madrid amb èxit

El vol AK837 d'Air Canadà amb destinació Toronto va aterrar sense incidències a les 19.07 a l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas després de gairebé cinc hores sobrevolant l'espai aeri de Madrid amb problemes tècnics.

L'avió, un Boeing 767-300 amb 128 passatgers a bord, es va enlairar a les 14.33 hores de Barajas amb destinació Toronto, però després de mitja hora de vol la tripulació es va adonar que l'avió havia patit un incident en l'enlairament que havia danyat un dels deu pneumàtics que formen part del tren d'aterratge i, suposadament, un dels motors. Per això, va sobrevolar l'espai aeri de Madrid amb la intenció de cremar combustible i reduir el pes de l'avió, i fer així més segur l'aterratge.

L'aerolínia va emetre un comunicat en què assenyalava que l'aparell estava preparat per operar amb un sol motor i que la tripulació estava entrenada per a aquest tipus de situacions. D'altra banda, el pilot, en un to molt tranquil, va explicar als passatgers per megafonia que s'aplicarien els protocols recomanats en aquestes situacions, que consisteixen a cremar combustible i retornar a l'aeroport de sortida. Per això, els va sol·licitar «molta calma i molta paciència».

Aena va informar a través del seu compte de Twitter que l'aterratge s'havia produït sense incidències i que la pista 32L va quedar bloquejada per l'avió i els mitjans d'emergència. Seguidament, els mecànics van valorar l'estat de l'aeronau per determinar la millor manera de desembarcar els passatgers, que havien rebut l'aterratge amb aplaudiments.

Més tard, els passatgers van desembarcar de l'avió en una zona d'estacionament de l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas, on van ser portats a una sala apartada per ser atesos juntament amb els seus familiars. Així ho va anunciar el director de l'aeroport, José Antonio Álvarez.

Álvarez va afirmar que el conjunt dels passatgers de l'avió «estaven tranquils».



Tancat per presència de drons

La presència de drons a la zona va obligar a suspendre durant dues hores els vols. Dos pilots van aixecar l'alerta i es va activar el protocol. Es van suspendre totes les operacions d'arribada i enlairament de vols de les 12.40 a les 14.40 per seguretat. Segons Aena, es van desviar 26 vols cap a altres aeroports mentre va durar el tancament. Es tracta d'una infracció greu que pot comportar sancions de fins a 90.000 euros.