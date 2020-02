El govern indemnitzarà ara als familiars del metge mort que va avisar del coronavirus

L'Oficina Municipal de Recursos Humans i Seguretat Social de Wuhan ha conclòs que el metge que va alertar del coronavirus, Li Wenliang, mort al resultar infectat, va morir per lesions relacionades amb el treball per la qual cosa serà compensat per una assegurança de lesions relacionades amb el treball per un total de més de 800.000 iuans (aproximadament 104.000 euros nord-americans) per a funerals i altres despeses.

L'oficina també verificarà el pagament de pensió per als seus familiars d'acord amb la llei, afegeixen.

Li, un oftalmòleg de l'Hospital Central de Wuhan, província de Hubei, al centre de la Xina, va morir divendres per una pneumònia causada pel nou coronavirus, segons el govern municipal de Wuhan.

"Expressem les nostres més profundes condolences i tristeses, li retem homenatge per lluitar a la primera línia contra l'epidèmia i mostrem el nostre sincer condol a la seva família", diu l'avís. L'hospital també va expressar una profunda tristesa per la mort del doctor en el seu compte de Sina Weibo.