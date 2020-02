L'ONU estudiarà si Espanya va vulnerar la independència de Garzón en jutjar-lo

El Comitè de Drets Humans de Nacions Unides estudiarà la demanda que va interposar el que va ser jutge de l'Audiència Nacional i avui advocat en exercici Baltasar Garzón contra Espanya. Tant el Tribunal Constitucional com el TEDH van inadmetre de pla els seus recursos contra la condemna per prevaricació que li va imposar el Tribunal Suprem el 2012 per intervenir les converses dels caps de la trama Gürtel a la presó. En el cas del tribunal amb seu a Estrasburg, el recurs de Garzón va ser contestat al juny de 2015 amb una simple providència en què es declaraven inadmissibles les seves pretensions.

Ara, vuit anys després de la seva condemna, el Comitè de l'ONU respon a una demanda del propi exmagistrat contra la justícia espanyola per atacar la seva independència com a jutge en obrir procediments penals contra ell que van suposar la seva inhabilitació. En el seu moment, aquest òrgan de l'ONU va reclamar a les autoritats espanyoles la presentació d'al·legacions, i després d'estudiar-les ha resolt admetre l'estudi del cas. La demanda del que va ser un dels jutges més populars de l'Audiència Nacional -va processar Augusto Pinochet- va ser presentada al Comitè el 31 de gener del 2016.