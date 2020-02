Un militar tailandès mata a trets almenys vint persones

Un sergent de l'exèrcit tailandès va matar almenys 20 persones i es va atrinxerar en un centre comercial de la ciutat de Nakhon Rachtasima (també coneguda com a Korat), al nord-est de país. Pel que fa als ferits, podrien ser 31, alguns de gravetat, al tancament de l'edició. L'individu va ser identificat com el sergent Jakkrapanth Thomma, de 32 anys i qui, segons les primeres investigacions, va robar armes i municions de la base militar de Surathampithak, on estava destinat, informa el diari The Bangkok Post.

Allà va matar a trets el seu comandant, una civil i un altre soldat abans de robar un tot terreny cuirassat amb el qual va fer acte de presència al centre comercial Terminal 21.

L'oficial assassinat era el coronel Anantharot Krasae, amb qui el sergent va protagonitzar una disputa prèvia. La civil morta sembla ser un dona de 63 anys, familiar del coronel, possiblement la seva sogra. Posteriorment va fugir a un temple budista on va matar o ferir diversos creients i després es va desplaçar fins al centre comercial, on va obrir foc indiscriminadament a l'aparcament i després es va atrinxerar dins la zona comercial de Nakhon Rachtasima.

Un cop arribat al centre comercial, «l'individu va usar una metralladora i va disparar a víctimes innocents. Hi ha molts morts i ferits», va explicar un portaveu policial.