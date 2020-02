Sánchez reuneix els seus ministres a Toledo per fixar l'agenda del Govern

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va reunir els seus ministres ahir a la finca de Quintos de Mora, a Toledo, per fixar la propera agenda del Govern i les prioritats legislatives del seu mandat. L'executiu liderat per Pedro Sánchez va centrar el seu debat econòmic en polítiques per als joves que han estat els grans «pagans» de la precarietat. «Hem de ser un Govern que estigui en el present, però que sempre pensi en el futur», va assegurar Sánchez.

En aquesta sessió, la vicepresidenta d'Assumptes Econòmics, Nadia Calviño, va tenir especial rellevància en sostenir que l'economia espanyola evoluciona sobre bases sòlides i va compartir amb la resta del gabinet que el creixement ha de ser sostenible i inclusiu.

Al palau de La Moncloa asseguren que aquest bloc va tenir una participació molt activa dels ministres i del president de l'executiu, Pedro Sánchez. Durant la seva intervenció, el líder del Govern va subratllar que els joves són els grans «pagans» de la precarietat, l'exclusió i la pobresa. En una altra sessió de treball, celebrada al matí, cada ministre va explicar les prioritats del seu departament. Sánchez va intervenir posteriorment, augurant «un temps d'optimisme, molt esperançador, de gran dinamisme legislatiu».

Després d'un dinar informal, la sessió va analitzar les grans transformacions que impulsarà el Govern en els àmbits de l'economia, la igualtat, la cohesió territorial, la transició ecològica, la ciència, la digitalització i la justícia social, van detallar les fonts.



«El ranxo d'Aznar»

La d'ahir va ser la primera jornada de treball informal a Quintos de Mora en la qual van participar els 22 ministres de govern de coalició, organitzada per analitzar l'agenda legislativa del trimestre i estrènyer vincles la relació política i personal dels integrants del Govern de PSOE i de Unides Podem. Sánchez ja hi va reunir el seu Govern anterior, l'any 2018.

Enclavada en les muntanyes de Toledo, la finca de Quintos de Mora abasta una superfície de més de 6.800 hectàrees. Propietat de l'Estat des de 1942, ha estat el lloc escollit per alguns presidents de Govern per rebre les visites d'altres mandataris, com va fer José María Aznar amb el nord-americà George W. Bush el 2001. La consellera de Seguretat Nacional de Bush aleshores, Condoleeza Rice, va batejar al lloc com «el ranxo d'Aznar».

Tant el mateix Aznar com després José Luis Rodríguez Zapatero havien passat períodes de vacances en aquesta finca.